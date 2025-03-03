Ирландия планирует отменить ограничения на развертывание войск за рубежом
Ирландия готовится изменить законодательство, которое ограничивает развертывание более 12 военных за рубежом. Это часть более широкой стратегии правительства по усилению обороноспособности страны, включающей также закупку истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Правительство Ирландии разработало законопроект, отменяющий де-факто запрет на развертывание более 12 военных за рубежом, поскольку страна делает значительные шаги для укрепления своих ограниченных и слабых вооруженных сил.
Законопроект предусматривает изменение так называемой системы "трехкратной блокировки", требующей одобрения Дойла, правительства и ООН для развертывания войск более 12 солдат. Этот законопроект будет рассмотрен кабинетом министров Ирландии уже на этой неделе.
Такие изменения стали возможными после того, как министр иностранных дел и обороны Саймон Гаррис заявил, что он убежден в необходимости для Ирландии приобрести флот истребителей.
Кроме того, неспособность Ирландии защищать свое воздушное пространство является предметом расследования в высоком суде, которое должно выяснить, позволяет ли правительство Ирландии британским Королевским воздушным силам входить в ирландское воздушное пространство для перехвата в случае захвата самолета.
Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия должна изменить подход к развертыванию своих войск и не позволять Совету безопасности ООН накладывать вето на участие в миротворческих миссиях, ведь Совет безопасности не авторизовывал такие миссии с 2014 года.
Напомним, что 27 февраля премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон, во время короткой остановки украинского лидера на пути в США.
В ходе встречи Мартин выразил готовность Ирландии оказать поддержку Украине, в частности, путем отправки миротворцев, а также обсудил с Зеленским пути достижения стабильного мирного решения конфликта и ускорения вступления Украины в Европейский Союз.