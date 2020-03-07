В Ірані від коронавірусу померли 145 осіб

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За добу кількість померлих зросла на 21 людини

В Ірані число померлих від коронавірусу COVID-19 пацієнтів за добу зросла на 21 і становить 145 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Крім того, в країні виявлено 1706 нових випадків зараження. Таким чином, загальне число людей, що заразилися коронавірусів в Ірані, тепер - 5823.

Всього в Ірані госпіталізовано більше 16 тис. чоловік з підозрою на коронавірус.

Відзначимо, що 7 березня новообрана депутат парламенту Ірану Фатіма Рахбар померла від коронавірусу COVID-19. За даними Tasnim, кілька днів тому у Рахбар був підтверджений коронавірус, після чого її доставили в лікарню Масих Данешварі в Тегерані. Коли її стан погіршився, жінку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, в результаті спалаху коронавірусу загинули вже понад 3400 чоловік, інфіковані більш 101,9 тис. Осіб.

Кількість випадків захворювання в США перевищило 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджені або ймовірні випадки. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Захворюваність в Південній Кореї перевищила 6,7 тис. Раніше Сеул оголосив про 480 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 6 767. У Південній Кореї найбільше випадків зараження вірусом відбувається за межами Китаю.