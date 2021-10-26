ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Іран потрапив під кібератаку. Заблокована робота АЗС

Новость на русском →
Іран, Вівторок 26 жовтня 2021 16:10
Іран потрапив під кібератаку. Заблокована робота АЗС Фото: в Ірані масова кібератака на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кібератака, спрямована на роботу автозаправних станцій, заблокувала урядову систему Ірану, яка керує субсидіями на пальне. Автомобілістам доводилося чекати у величезних чергах на закритих АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Державне телебачення Ірану поширило заяву неназваного чиновника в Раді нацбезпеки країни, який визнав кібератаку через декілька годин після того, як з'явилися фотографії довгих черг на іранських АЗС.

"Я чекав кілька годин, поки заправки знову відкриються, щоб заповнити бак", - сказав мотоцикліст Фарзін, додавши, що така ситуація на всіх АЗС.

Водночас інформаційне агентство ISNA, яке вперше назвало цю ситуацію кібератакою, розповіло, що люди, які намагалися придбати паливо на АЗС за допомогою державних карток, отримували повідомлення: "кібератака 64411".

Наразі жодне угрупування не взяло відповідальність за цю кібератаку, хоча вона має схожість з деякими нападами, які сталися раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Кібератака АЗС
NEWS
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль