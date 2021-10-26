Іран потрапив під кібератаку. Заблокована робота АЗС

Кібератака, спрямована на роботу автозаправних станцій, заблокувала урядову систему Ірану, яка керує субсидіями на пальне. Автомобілістам доводилося чекати у величезних чергах на закритих АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Державне телебачення Ірану поширило заяву неназваного чиновника в Раді нацбезпеки країни, який визнав кібератаку через декілька годин після того, як з'явилися фотографії довгих черг на іранських АЗС.

"Я чекав кілька годин, поки заправки знову відкриються, щоб заповнити бак", - сказав мотоцикліст Фарзін, додавши, що така ситуація на всіх АЗС.

Водночас інформаційне агентство ISNA, яке вперше назвало цю ситуацію кібератакою, розповіло, що люди, які намагалися придбати паливо на АЗС за допомогою державних карток, отримували повідомлення: "кібератака 64411".

Наразі жодне угрупування не взяло відповідальність за цю кібератаку, хоча вона має схожість з деякими нападами, які сталися раніше.