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Іран звинуватив ЄС в обмані в питанні ядерної угоди

Новини » Політика    18.02.2019 - 22:00
Іран звинуватив ЄС в обмані в питанні ядерної угоди
Фото: Сеййид Алі Хосейні Хаменеї (russian.khamenei.ir)

США закликали європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив ЄС у спробі обдурити Іран в питанні ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу",

"Вороже ставлення США очевидне. Крім того, необхідно бути уважними до європейців, тому що вони теж будують підступи", - сказав Хаменеї.

Додамо, що президент Ірану Хассан Рухані заявив, що Тегеран хоче встановити тісні зв'язки з усіма країнами Близького Сходу, де Іран брав участь у війнах з Саудівською Аравією.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. В ході виступу Пенс розповів про відвідини польського Освенціма, де в роки Другої світової війни був концентраційний табір. Він також наголосив, що сьогоднішній іранський режим відкрито виступає за ще один Голокост, і Тегеран назвав найбільшою загрозою і перешкодою на шляху досягнення миру на Близькому Сході.

Він також закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. Як пише Politico, дана пропозиція була зустрінута рідкими оплесками. По всій видимості, європейські країни дали зрозуміти, що будуть підтримувати операцію.

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