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Іран може готувати замах на посла США, - Politico

Понеділок 14 вересня 2020 09:42
Іран може готувати замах на посла США, - Politico
Фото: Лана Маркс (twitter.com/lanamarks)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Ірану розглядає можливість замаху на посла США в Південно-Африканській Республіці (ПАР). У такий спосіб Іран планує помститися Вашингтону за смерть генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Politico.

Відповідно до звітів розвідки США, про можливу підготовку замаху на посла США в ПАР Лану Маркс надходила інформація ще з весни. В останні тижні відомості про загрозу стали більш конкретними. За інформацією уряду США, до можливого замаху причетне посольство Ірану в Преторії.

Чому саме Маркс стала метою можливого замаху в США поки не знають. Однак пов'язують це з її дружніми стосунками з президентом США Дональдом Трампом.

При цьому замах на Маркс є лише одним з декількох варіантів помсти.

Нагадаємо, генерал Сулеймані був убитий 3 січня 2020 року в результаті спецоперації військових США. Тоді Пентагон звинуватив Сулеймані в загибелі сотень американців і їх союзників протягом місяців, що передували його вбивству. Трамп заявив, що ліквідувати Сулеймані повинні були ще раніше.

Після ліквідації в Ірані заявили, що розробили 13 варіантів відповіді Сполученим Штатам на вбивство Сулеймані.

Пізніше Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель Сулеймані.

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