Ирак отзывает посла из Ирана после удара по городу Эрбиль

Ирак во вторник, 16 января, решил отозвать своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Koerdisch Nieuws.

Ирак вызвал домой своего иранского посла, а также пригласил аудиенцию посла иранского посольства в Багдаде. Это произошло после того, что Иран нанес ракетный удар по Эрбилю в Курдистане на севере Ирака.

В Багдаде заявили, что посол Ирака Насир Абдель Мохсен был отозван "для консультаций в связи с недавними атаками Ирана".

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.

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