iPhone 7 все ще в хорошій формі

Чим менше у гаджета функцій і можливостей, тим рідше він ламається. Чим більше наворотів, тим охочіше купують смартфони навіть за шалені гроші. Парадокс, але він коротко описує ситуацію з випущеним три роки тому iPhone 7, а після і iPhone 7 Plus. Багато що змінилося в компанії Apple за цей час. З'явилися як мінімум дві останні моделі iPhone Х і iPhone ХS. Чи стали флагмани бренду краще з точки зору простого користувача, дохідливо демонструє відносно недорогий iPhone 7.

iPhone 7 2016 - назад в майбутнє?

Сперечатися з апологетами бренду Apple ніхто не збирається. Проте є думка, що новий Apple iPhone ХS кілька поступається популярному iPhone 7 і iPhone 7 Plus з цілого ряду дисциплін. Ні, справа навіть не в спірному новому корпоративному дизайні бренду. З бровою і відсутністю кнопки Home, можливо, змиряться багато. Проте існують причини засумніватися в тому, що iPhone ХS беззаперечний лідер еппловскій лінійки смартфонів. Думаючи про це, ми задаємо собі ряд питань.

Наскільки дорожче iPhone XS, ніж сімка?

І це, дійсно, так. Купити iPhone 7 Plus в магазині Алло з урахуванням постійно діючої знижки можна за 18 999 гривень. Це найдорожча версія сімки в кольорі Чорний онікс з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 Gb. Найпростіший iPhone 7 32Gb обійдеться на чотири тисячі дешевше.

В цей же час iPhone ХS на майданчику Алло, відомої найбільш лояльними цінами на смартфони в Україні, коштує 47 000 гривен. Він має внутрішню пам'ять об'ємом 512 Gb, а апарат з 64 Gb пам'яті оцінили в 35 тисяч гривень. Відзначивши, що різниця в ціні вище більш ніж в два рази, дізнаємося причини такого злету ціни.

В яких кольорах представлений новий iPhone ХS?

Флагман лінійки доступний тільки в двох кольорах - незмінний Space Gray і Gold. Сімка продається в більш широкій колірній гамі. Крім класичних білого, чорного (https://allo.ua/ru/products/mobile/apple-iphone-7-32gb-space-gray.html) і золотистого кольору, можна купити iPhone 7 золотисто-рожевого, в кольорі Чорний онікс і з червоним кольором корпусу. Правда, останнім часом компанія не випускала червоних сімок, але на вторинному ринку їх знайти цілком реально.

Які розміри екрану у XS та iPhone 7?

Флагманський iPhone ХS представлений в двох форматах дисплея - з діагоналлю 5,8 дюйма і 6,5 дюйма. Екран великий, але і різниця в ціні суттєва - iPhone XS Max обійдеться покупцеві в нескромних 47 000 гривен. Сімка ж надає можливість заощадити, оскільки ще сьогодні доступні iPhone 7 з діагоналлю 4,7 дюйма і iPhone 7 Plus з екраном 5,5 дюйма. У них різниця в ціні ті ж чотири тисячі гривень.

Чим відрізняються дисплеї iPhone ХS і iPhone 7 Plus?

Тут різниця є. Якщо на сімці використовується класичний дисплей Retina, то на флагманських моделях екран виконаний за технологією OLED. Проте точність передачі кольору, баланс і глибина квітів, контрастність кут огляду у двох моделей практично не відрізняються. Класична Retina ще не збирається на пенсію і виглядає дуже гідно в порівнянні з молодим поколінням матриць.

Що таке система Apple TrueDepth у iPhone ХS?

Це той самий дорогущий модуль, який відповідає за роботу нової системи ідентифікації користувача, Face ID. Саме він винуватець появи монобровою, яка викликала бурю суперечок серед шанувальників бренду. Саме він винуватець того, що ціна смартфона злетіла в кілька разів. Чи варто система ідентифікації таких грошей, вирішує покупець. При цьому вже став класичний з часів 5S сканер відбитків пальців у iPhone 7, працює реально швидше, точніше і надійніше.

А тепер про те, що ні краплі не змінилося за ці роки. Камери у двох смартфонів абсолютно однакові - модуль 12 Мп з системою оптичної стабілізації. Обидва смартфони використовують одну операційну систему iOS 12, але у топ-моделі вперше в історії компанії можна використовувати дві сім-карти. Ось тільки використовувати систему підтримки двох сім-карт можна тільки в тому випадку, якщо стільниковий оператор підтримує технологію eSIM.

Виходячи з відповідей на ці кілька питань, можна зробити висновок про доцільність покупки моделі iPhone ХS, якщо за ці ж гроші можна купити два iPhone 7 і купу аксесуарів на здачу.