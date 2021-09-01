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Йорданія з 1 вересня скасовує карантин

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Йорданія, Середа 01 вересня 2021 05:50
Йорданія з 1 вересня скасовує карантин Фото: Йорданія з 1 вересня скасовує карантин (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Йорданія з 1 вересня скасовує карантин. На третьому і останньому етапі плану "Безпечне літо" Йорданія відновить навчання в школі і дозволить університетам відкривати свої кампуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Petra.

Державний міністр Йорданії у справах медіа Сахер Дудін заявив, що країна скасує решту обмежень на COVID-19, починаючи з 1 вересня.

Йорданія також дозволить заповнити робочі місця на повну потужність, за винятком весільних залів, яким дозволено працювати лише на 50 відсотків і з обмеженням на 200 чоловік, додав він.

До цього часу Йорданія повідомила про 797 126 інфекцій COVID-19 і 10 411 смертей.

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