Інвестфонд Хомутинніка інвестує в два найбільших ТРЦ

Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Зараз ведуться роботи по проектуванню, які планується завершити до кінця цього року

Інвестиційний фонд Віталія Хомутинніка "Каскад-Інвест" виступив інвестором двох торгово-розважальних центрів у Києві - Respublika та "Вирлиця". Про це повідомляє "Новое время", передає РБК-Україна.

"Наш інвестиційний фонд дійсно виступив інвестором проекту торгівельно-розважального центру на земельній ділянці в 30 га між станціями метро Харківська та Вирлиця", - повідомив "НВ Бізнес" голова Наглядової ради інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський.

За його словами, зараз ведуться роботи з проектування, які планується завершити до кінця цього року.

"До того часу ми й визначимо терміни будівництва", - уточнює Шахновський.

Новому інвестору належить переоформити деякі дозвільні документи, зміцнити берегову лінію озера та очистити його від забруднення. Загальна площа торгового центру складе понад 200 тис. кв м, говорить Анатолій Шахновський. Компанія також планує упорядкувати прилеглу територію і створити зону відпочинку.

Зазначимо, "Вирлиця" - це вже другий київський ТРЦ, в який інвестує Віталій Хомутиннік. Він також є співвласником ще однієї великої столичної недобудови - ТРЦ Respublika, загальна площа якого становить близько 300 тис. кв м. Відкрити його планується в наступному році.

"ТРЦ Respublika нам також цікавий і ми, в тому числі, розглядаємо його для інвестицій. Цим напрямком займається окремий підрозділ у фонді - девелоперська компанія Каскад", - говорить Анатолій Шахновський.

Директор девелоперської компанії, що побажав залишитися неназваним, каже, що Хомутиннік має намір посилювати свою присутність на ринку комерційної нерухомості та може придбати й інші проекти. Тим більше, що в кризу вартість активів знижується.

Як пише НВ, якщо це станеться, то Хомутиннік зможе потрапити в "клуб великих девелоперів" і скласти конкуренцію Вагіфу Алієву, інвесткомпанії Dragon Сapital, Хілларі Тедеру, Рінату Ахметову, Василю Хмельницькому та іншим великим гравцям цього ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що власник інвестиційного фонду Cascade Віталій Хомутиннік зайнявся інвестиціями у високотехнологічні й швидкозростаючі компанії.