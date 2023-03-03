Инцидент в Брянской области показал недовольство шагами Кремля среди сторонников войны, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что инцидент в Брянске вызвал у российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о реакции Кремля на ситуацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы о смене статуса так называемой "спецоперации". Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников.

Российские официальные лица, такие как "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники также призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины, Российский добровольческий корпус и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнил инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что Российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Российские блогеры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования верховной ставки, которая будет принимать все политические, военные и экономические решения.

Другие блогеры также связывали инцидент с недавними заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ, и выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений.

Некоторые блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою собственную лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - пишут аналитики.

По их мнению, у Кремля нет возможности удовлетворить все требования этих ультранационалистов.

Ключевые выводы аналитиков ISW