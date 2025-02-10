Интригующий план. О чем Украина и Европа будут говорить с командой Трампа на этой неделе

На этой неделе в Европе состоится сразу несколько международных встреч, на которых будут присутствовать заметные члены команды Дональда Трампа. Больше всего от американцев ждут их плана завершения войны в Украине или хотя бы общего видения мирного процесса.

Как украинское и европейское руководство будет искать контакты с командой Трампа – читайте в материале РБК-Украина .

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Активность США, Украины и Европы по завершению войны выходит на новый уровень.

Еще накануне инаугурации Трампа РБК-Украина сообщало, что в его команде нет четкого видения, как завершать войну. Советники президента США осознали, что ситуация в Украине намного сложнее, чем, например, вокруг Израиля и Сектора Газа. Кроме того, Украина и Россия имеют слишком большую субъектность.

Есть только возможные общие контуры: замораживание боевых действий и отложение членства Украины в НАТО. На прошлой неделе Bloomberg добавила к этому еще несколько подробностей: по данным агентства, элементами плана могут быть замораживание конфликта, оставление оккупированных Россией территорий в неопределенном статусе и предоставление Украине гарантий безопасности, которые сделают невозможным новое нападение со стороны Москвы.

Вместе с тем, активизировались контакты между большинством сторон, так или иначе вовлеченных в войну.

Украина – США

Диалог между Украиной и командой Трампа резко активизировался с началом февраля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак имел телефонный разговор с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волцом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и главные вызовы для Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что происходит диалог со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Его визит в Киев ожидается в 20-х числах февраля. А сам Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским на этой неделе – впоследствии на Банковой сообщили, что сейчас речь идет-таки о контактах на уровне команд.

Украинское руководство пытается играть на прагматизме Трампа. Президент США 3 февраля выразил заинтересованность месторождениями редкоземельных металлов в Украине. Их залежи критически важны для высокотехнологичных отраслей США. При этом, сейчас львиную долю мировых запасов контролирует Китай – главный соперник Штатов в мире, по мнению Трампа.

В ответ Зеленский пригласил американские компании заходить в Украину.

"Почему? Потому что если это будет все под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании. Непосредственно, я уверен, и Иран, и Северная Корея", – подчеркнул Зеленский.

Украинское руководство также публично озвучило другие предложения: инвестировать в украинские АЭС и предоставить свои газовые хранилища для американского газа, который может поставляться Европе и тому подобное. Почти все эти идеи рассчитаны на долгую перспективу. Реализовать быстрее можно разве что предложение по украинским газохранилищам.

О такой возможности речь шла давно, еще когда начались первые коммерческие поставки американского сжиженного газа в Европу, сказал РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Первый танкер как раз во времена Трампа пришел в 2017 году, разгрузился на терминалах в Нидерландах и в Польше. Тогда еще заговорили о том, что а почему бы и нам не брать этот сжиженный газ и для себя, ну, конечно, в регазифицированном виде", – отметил он.

По его словам, всплеск интереса к украинским хранилищам был в 2020 году, когда в них закачали 10 миллиардов кубометров газа при общей их вместимости – 31 миллиард.

"В дальнейшем мы увидели снижение интереса в силу того, что сработал военный фактор. Из тринадцати прошлогодних ударов по энергетической инфраструктуре в семи случаях наносились удары именно по объектам подземного хранения газа и газодобычи. Военные риски остаются главными, – сказал Гончар.

Впрочем, это пока что предложения. И неясно, смогут ли они перекрыть то, что Трампу предложит Путин.

США – Россия

Путин может пообещать Трампу не меньше, чем Украина. А вероятно, и больше. Точек контакта между США и Россией достаточно. Начиная от вопросов ядерного оружия или кибербезопасности до возможностей России влиять на Иран и Северную Корею. По всем этим вопросам диалог России и США давно остановился, но во время первого срока Трампа он происходил достаточно живо. В конце концов, не стоит забывать и о факторе Китая.

Трамп несколько раз подтверждал, что разговоры с Россией проходят "достаточно хорошо", так же как с Украиной. 9 февраля президент США подтвердил, что у него был личный телефонный разговор с российским диктатором. Также у Трампа в планах встретиться с Путиным. По данным Reuters, высокопоставленные российские чиновники недавно посетили Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные площадки для встречи Трампа с Путиным. Однако, не факт, что Путин настроен на быстрое решение.

"На этом этапе мы не видим, что Россия серьезно относится к переговорам и серьезно относится к миру. И условия, выдвинутые Путиным в прошлом году, не были ни одним основанием, на котором можно было серьезно ожидать, что суверенная страна начнет переговоры", – отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми на пресс-конференции в Киеве 5 февраля. По словам Зеленского, планы страны-агрессора по увеличению своей армии тоже свидетельствуют о том, что Путин мира не хочет.

Пока что у России есть время и возможности для продолжения войны. Как писало РБК-Украина, экономика РФ перестроена на военные рельсы и по крайней мере еще год может выдержать. Так же на фронте российские войска медленно, но наступают.

"Российская Федерация настроена на то, чтобы максимально оттягивать переговоры, чтобы посмотреть на то, что дальше будет происходить в мире и посмотреть, насколько Трамп действительно будет эффективным, или его политика остановится и не будет давать конкретных результатов", – сказал YouTube-каналу РБК-Украина политолог, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов.

Это явно не устраивает Штаты, судя по риторике Трампа и его команды о необходимости быстро завершить войну. Поэтому пока что президент США с одной стороны выражал уважение к Путину лично, с другой – угрожал жесткими мерами.

США – Европа

На этой неделе в Европе состоится несколько крупных международных событий. В частности, Саммит по искусственному интеллекту в Париже и Мюнхенская конференция по безопасности. По этому случаю ожидается приезд сразу нескольких представителей команды Трампа. В частности, подтверждены визиты вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя по Украине и РФ Кита Келлога.

Если повестка дня Вэнса касается более широкого круга вопросов – от торговых тарифов до роли европейских стран в НАТО, то миссия Келлога будет более узкой. Спецпредставитель Трампа заявил, сосредоточится на обсуждении вариантов достижения мира в Украине, а конкретный план завершения российско-украинской войны будет представлен лично Дональдом Трампом позже.

"Я думаю, что для Келлога эта Мюнхенская конференция по безопасности будет во многом очень удобным способом собрать мнения лидеров Европы по поводу того, как они видят завершение этой войны", – отметил в комментарии РБК-Украина Максим Несвитайлов.

Для европейских лидеров приезд Келлога и Вэнса имеет немалое значение. Во многих столицах Европы опасаются, что Трамп и Путин устроят "новую Ялтинскую конференцию" и договорятся без учета интересов Украины и Европы в целом.

"Самый большой недостаток, как мне кажется, американского подхода, в попытке поставить на одну доску и агрессора, и жертву агрессии. Что там какая-то бойня идет, две стороны сошлись, но это означает сразу заложить деформацию в этот план. И дать фору агрессору. Поэтому, это так или иначе неприемлемо и для нас, и для Европы", – подчеркнул в разговоре с РБК-Украина Михаил Гончар.

Насколько велик риск такого сценария – может проясниться ближе к весне. Ключевая же задача украинской власти – обеспечивать реализацию принципа "ничего об Украине без Украины" и в дальнейшем.