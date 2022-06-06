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В інтернеті увага до війни Росії проти України знизилася в 22 рази, - Axios

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Понеділок 06 червня 2022 12:45
В інтернеті увага до війни Росії проти України знизилася в 22 рази, - Axios Фото: в інтернеті увага до війни Росії проти України знизилася в 22 рази (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тема повномасштабної війни Росії проти України стає все менш обговорюваною серед зарубіжних користувачів мережі. З кінця лютого в 22 рази зменшилася кількість інтеракцій в соцмережах щодо новин, що стосуються вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Так, наприкінці лютого війною в Україні цікавилися близько 109 млн осіб, а тепер це число зменшилося до 4,8 млн.

Ця тенденція відображена в обсязі висвітлення подій у ЗМІ, який неухильно знижувався з 520 тисяч статей у перший тиждень до 70 тисяч останнім часом.

Видання повідомляє, що за 6 тижнів у квітні і травні інтерес до матеріалів про Джонні Деппа і Ембер Херд був приблизно в 6 разів вище, ніж до матеріалів про Україну.

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