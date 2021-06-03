"Інтер" призначив головним тренером Сімоне Індзагі

Угода з Індзагі розрахована на два роки. Колишнім його місцем роботи був Лаціо, яким він керував з 2016 року.

Відомо, що Індзагі відмовився підписати новий контракт з римським клубом, попередньо маючи усну угоду з керівництвом. Але в підсумку вирішив піти до чемпіонів Італії.

Новий тренер вже поспілкувався з форвардом Ромелу Лукаку і запевнив його у важливості для проекту. Повідомлялося, що" Челсі " зацікавлений у поверненні бельгійського нападника і спробує його дістати в міжсезоння.

Колишнім тренером "Інтера" був Антоніо Конте. З ним клуб Вперше за 11 років став чемпіоном Італії. Після завершення сезону Конте пішов через розбіжності з керівництвом щодо майбутнього команди.

Боси "Інтера" змушені економити і продати одного з ключових футболістів, щоб вписатися в норми фінансового fair play і уникнути санкцій від УЄФА. Сам Конте найближчим часом може стати тренером англійського "Тоттенхему".