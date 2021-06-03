ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Інтер" призначив головним тренером Сімоне Індзагі

Новость на русском →
Четвер 03 червня 2021 16:46
"Інтер" призначив головним тренером Сімоне Індзагі Фото: новий тренер" Інтера " Сімоне Індзагі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

"Інтер" оголосив про призначення головним тренером Сімоне Індзагі. Він замінить пішов недавно Антоніо Конте.

Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

Угода з Індзагі розрахована на два роки. Колишнім його місцем роботи був Лаціо, яким він керував з 2016 року.

Відомо, що Індзагі відмовився підписати новий контракт з римським клубом, попередньо маючи усну угоду з керівництвом. Але в підсумку вирішив піти до чемпіонів Італії.

Новий тренер вже поспілкувався з форвардом Ромелу Лукаку і запевнив його у важливості для проекту. Повідомлялося, що" Челсі " зацікавлений у поверненні бельгійського нападника і спробує його дістати в міжсезоння.

Колишнім тренером "Інтера" був Антоніо Конте. З ним клуб Вперше за 11 років став чемпіоном Італії. Після завершення сезону Конте пішов через розбіжності з керівництвом щодо майбутнього команди.

Боси "Інтера" змушені економити і продати одного з ключових футболістів, щоб вписатися в норми фінансового fair play і уникнути санкцій від УЄФА. Сам Конте найближчим часом може стати тренером англійського "Тоттенхему".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що португальський тренер Жозе Моурінью з наступного сезону очолить італійську " Рому". На цій посаді він змінить Пауло Фонсеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Інтер Футбол тренер
NEWS
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях