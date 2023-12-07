"Интер Майами" Месси и Кривцова близок к подписанию легенды "Барселоны"

Опытный форвард сборной Уругвая Луис Суарес в зимнее трансферное окно, по всей видимости, сменит бразильский "Гремио" на американский "Интер Майами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

36-летний нападающий давно стал трансферной целью "цапель" на новый сезон. Переговоры между ветераном и флоридцами находятся на продвинутой стадии. Скорее всего, речь идет о соглашении на 1 год.

Суарес накануне завершил сезон бразильской Серии А дублем в ворота "Флуминенсе" (3:2). Контракт уругвайца с "Гремио" действует до 31 декабря. Новый договор с "мушкетерами" форвард подписывать не намерен. Суарес возобновит дуэт с Лионелем Месси, бок о бок с которым провел 6 сезонов в "Барсе".

В чемпионат Бразилии нападающий переехал из родного "Насьоналя" перед сезоном-2023. В общей сложности в футболке "Гремио" он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. "Мушкетеры" стали вице-чемпионом, отстав от "Палмейраса" на два пункта.

Кто такой Луис Суарес

Уроженец города Сальто, воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео. На взрослом уровне он дебютировал еще в сезоне-2005.

В Европу форвард переехал перед сезоном 2006/07. Провел год в составе нидерландского "Гронингена", а затем отыграл 3,5 сезона за амстердамский "Аякс". Оттуда зимой 2011 года перебрался в "Ливерпуль". Летом 2014-го "Барса" выкупила уругвайца почти за 82 млн евро.

Позже защищал цвета мадридского "Атлетико", родного "Насьоналя" и "Гремио". В составе сборной Уругвая с 2007 года провел 138 матчей (68 мячей). Среди трофеев Суареса – чемпионские титулы Уругвая, Нидерландов и Испании, Лига чемпионов 2014/15, Копа Америка-2011.