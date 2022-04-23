Інтенсивність обстрілів наших позицій залишається високою, - ОК "Південь"

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли про обстановку на південному фронті. За їхніми даними, ситуація в Херсонській і Миколаївській областях залишається стабільно напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

"Противник продовжує оборонні дії по зайнятому рубежу. Інтенсивність обстрілів наших позицій залишається високою", - йдеться в повідомленні.

Однак силами охорони і оборони півдня триває ведення бойових дій по всій лінії вогню. Наші підрозділи і сили авіації за добу завдали поразки 19 цілям противника.

Загальна кількість втрат ворога за добу становить 38 солдатів і 9 одиниць техніки. У районі Олександрівки знищені три броньованих російських "Тигра", біля Молодецького - три системи реактивного залпового вогню, в Миколаївській і Херсонській областях - по одному безпілотнику-розвіднику.

У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника демонструє присутність. Ворог продовжує утримувати блокади руху суден у північно-західній частині моря і зберігає загрозу ракетного удару по узбережжю та іншим регіонам України.

Військові ЗСУ вжили заходів щодо посилення контрдиверсійної роботи через можливу активізацію диверсійних угруповань перед святковими днями.

"Наголошуємо на дотриманні встановлених правил і обмежень, термінів комендантської години, не наражайте себе на небезпеку, утримуйтеся від прогулянок і зйомок на узбережжі, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно, не піддавайтеся паніці і провокаціям", - зазначили в ОК "Південь".