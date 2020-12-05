Інструменти пропаганди: США скасували п'ять програм культурних обмінів з Китаєм

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Сполучені Штати Америки розірвали п'ять програм культурних обмінів з Китаєм. У Вашингтоні вважають, що Пекін використовує ці програми як інструменти пропаганди.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, яку поширив американський Держдеп.

Так, американська сторона скасувала програми освітніх поїздок політиків в Китай, транстихоокеанського обміну, обміну лідерів, а також гонконгську освітню та культурну програми.

"Дані програми, що здійснюються відповідно до закону про освітній і культурний обмін, дозволяли співробітникам державних установ США подорожувати коштом іноземних урядів", - пояснив Помпео.

Він вважає, що ці програми повністю фінансуються китайським урядом для того, щоб використовувати їх як "інструменти пропаганди шляхом застосування м'якої сили".

Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти низки чиновників Китаю, яких підозрюють у погрозах людям, які не розділяють політику Пекіна. Вашингтон ввів візові обмеження проти посадовців департаменту Єдиного фронту Китаю.