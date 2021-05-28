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Іноземці за тиждень вклали в держоблігації України понад 1 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 13:02
Іноземці за тиждень вклали в держоблігації України понад 1 млрд гривень Фото: нерезиденти збільшили свій портфель ОВДП на 1 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Протягом поточного тижня портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у власності нерезидентів збільшився на 1 066 млн гривень. Загальна вартість ОВДП, якими володіють нерезиденти, становить 98,319 млн гривень і відповідає частці у 10,19% у структурі власників ОВДП.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, з початку року портфель нерезидентів зріс на 13 027 млн грн.

За даними прес-служби, українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,78%. Протягом поточного тижня їх портфель збільшився на 3 040 млн гривень.

Юридичні особи збільшили свій портфель на 1 616 млн гривень. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу. З початку року ОВДП у власності юридичних осіб зріс на 11 901 млн гривень.

Портфель фізичних осіб виріс на 210 млн гривень. Їх портфель становить 1,72% у структурі власників ОВДП, а з початку року вартість ОВДП у їх власності збільшилась на 6 005 млн гривень.

Портфелі НБУ та територіальних громад не змінилися.

Іноземці за тиждень вклали в держоблігації України понад 1 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, до кінця 2021 року Мінфіну необхідно виплатити 21,784 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Відзначимо, останнім часом інвестиції нерезидентів у гривневі ОВДП України є основною причиною укріплення курсу гривні до долара. Конвертація валюти в гривні призводить до надлишків доларів на ринку.

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