ІНГО Ярославського застрахує українських олімпійців

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Компанія стала офіційним страховиком Національного олімпійського комітету України

СК "ІНГО Україна" (група DCH Олександра Ярославського) стала офіційним страховиком Національного олімпійського комітету України – партнером Національного олімпійського комітету України. Про це повідомляє РБК-Україна.

У своєму новому статусі компанія буде забезпечувати страхування заходів НОК: Олімпійського дня, Олімпійського уроку, "Олімпійського лелеченя", церемонії "Герої спортивного року" та багатьох інших, а також страхування олімпійських команд України, які в цьому році будуть захищати честь країни на ІІ Європейських іграх в Мінську, XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку і I Всесвітніх пляжних іграх у Сан-Дієго

"Ми раді, що сьогодні у такий насичений спортивними подіями рік укладаємо договір з однією з провідних страхових компаній "ІНГО". НОК активно працює над реалізацією маркетингової програми, пошуком партнерів та спонсорів для розвитку олімпійського руху і підтримки наших олімпійців. Дуже приємно, що українські національні компанії долучаються до підтримки тих, хто прославляє своїми перемогами нашу державу у світі", - сказав під час заходу президент НОК України Сергій Бубка.

Керівництво "ІНГО Україна" зазначає, що в компанії розуміють підвищені ризики травмування професійних спортсменів і тому готові у разі необхідності організувати якісну та оперативну медичну допомогу під час змагань за кордоном і всіх закордонних поїздок.

"25-річний досвід роботи на страховому ринку "ІНГО Україна" дозволяє компанії взяти на себе таку відповідальну роботу як організація медичної допомоги. Це честь для нас працювати в партнерстві з НОК і, як завжди, ми зробимо все можливе для страхової безпеки наших клієнтів і партнерів", – сказав голова правління страхової компанії "ІНГО Україна" Ігор Гордієнко.

Зазначимо, НОК і "ІНГО Україна" вже мають чудовий досвід ефективної взаємодії, який реалізований на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі-2018 і XIV ЄЮОФ в Сараєво-2019.

Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" має 25-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року увійшла до складу групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського. Компанія входить в число найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сум страхових відшкодувань. Має 28 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.