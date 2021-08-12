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Індія втратила двотонний супутник: що сталося

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Нью-Делі, Четвер 12 серпня 2021 10:00
Індія втратила двотонний супутник: що сталося Фото: Індія втратила двотонний супутник (frontierindia)
Автор: Анастасія Рокитна

Індійська організація космічних досліджень втратила двотонний супутник. На ракеті важкого класу GSLV MkII не спрацювала верхня ступінь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Запуск здійснено 12 серпня о 03:13 за київським часом з Космічного центру ім. Дхавана на о-ве Шріхарікота.

Навантаженням був "гнучкий ультрасучасний" супутник спостереження Землі EOS-03, який повинні були вивести на перехідну орбіту, а потім за допомогою бортового рідинного апогейного двигуна підвести до пункту призначення на кінцевій геостаціонарній орбіті на позиції 85,5° східної довготи.

Апарат як мінімум сім років повинен був допомагати з оперативним моніторингом стихійних лих на кшталт штормів, ураганів, повеней, пожеж та іншого.

Однак, відбулася невдала місія по запуску на орбіту супутника.

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Індія
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