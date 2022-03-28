Індія не планує купувати російську нафту за рупії, щоб обійти санкції
Індія не розглядає можливість покупки нафти у Росії за індійські рупії. Раніше повідомлялося, що прямий валютний обмін рупій на рублі між центробанками двох країн допоможе обійти санкції Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нафтові підприємства державного сектора не мають ні контрактів, ні пропозиції Росії або будь - якої іншої країни про закупівлю сирої нафти в індійських рупіях", - заявив заступник міністра нафти Рамесвар Телі.
Рані видання Financial Times писало про те, що центробанк Індії обговорює з центробанком РФ можливу схему прямого валютного обміну. Це може дозволити в умовах міжнародних санкцій проти Росії зберегти торгівлю.
Неназваний представник зовнішньоторговельного відомства Індії сказав Financial Times, що обмін рупій на рублі може дозволити Індії продовжувати купувати російські енергоресурси в разі нафтового ембарго.
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