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Индия направила в Москву двух переговорщиков на фоне угрозы санкций Трампа

Москва, Вторник 05 августа 2025 14:59
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Индия направила в Москву двух переговорщиков на фоне угрозы санкций Трампа Фото: Нарендра Моди и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вашингтон требует от Нью-Дели прекратить покупки нефти у России. Высокопоставленные представители Индии посетят Россию на фоне эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар в ближайшие дни приедут в Москву, сообщили индийские официальные лица, попросившие не раскрывать их имена.

По информации Times of India, визит Довала запланирован на эту неделю, а Джайшанкар отправится в Москву позднее в августе. В Министерстве иностранных дел Индии отказались комментировать детали визитов.

Обострение отношений между Индией и США

Хотя поездки были запланированы заранее и являются частью ежегодных консультаций, они проходят на фоне роста напряженности между Индией и США. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары и пригрозил значительно повысить ее, если Нью-Дели не откажется от закупок российской нефти.

Вашингтон считает, что Индия и Китай помогают Владимиру Путину финансировать войну против Украины, покупая российскую нефть. Индийская сторона отвергла обвинения, назвав их "необоснованными и несправедливыми".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживает тесные связи с Путиным, посетив Москву в октябре прошлого года. Ожидается, что президент России также приедет в Индию позже в этом году, что, вероятно, станет темой переговоров индийской делегации в Москве.

На фоне давления США Индия вновь подтвердила "устойчивое и проверенное временем партнерство" с Россией. При этом правительство пока не давало распоряжения индийским нефтепереработчикам о прекращении закупок нефти у России.

Угроза санкций

Напомним, Дональд Трамп пообещал повысить тарифы для Индии за покупку российской нефти. "Им нет дела, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины", - сказал президент США.

Индийская рупия упала до исторического минимума на фоне угроз санкций со стороны США.

До войны против Украины Индия покупала лишь 2% нефти у Москвы. Сейчас доля российской нефти в импорте Индии составляет 35%.

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