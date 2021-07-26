В Індії стався каменепад. Загинули 9 людей
Фото: в Індії стався каменепад (скрін відео)
В Індії стався каменепад в гірській місцевості. В результаті події загинули 9 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Tribune India.
Загиблі були частиною групи туристів з 11 людей, які прямували із Сангла в Чіткуль, коли в їхній автомобіль врізався валун.
"Щонайменше дев'ять туристів були розчавлені масивними валунами, які в неділю зісковзнули з пагорба після зсуву недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур", - йдеться в повідомленні.
У результаті обвалу був пошкоджений міст через річку Баспа і кілька автомобілів. Каменепад триває, що заважає рятувальним роботам.