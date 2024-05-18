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"Индиана" в третий раз обыграла "Никс" и перевела серию в седьмой матч: видео плей-офф НБА

Индианаполис, Суббота 18 мая 2024 11:29
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"Индиана" в третий раз обыграла "Никс" и перевела серию в седьмой матч: видео плей-офф НБА Фото: Айзея Джексон опередил Джейлена Брансона (indystar.com)
Автор: Антон Федорцив

"Индиана Пэйсерс" одержали домашнюю победу над "Нью-Йорк Никс" в полуфинале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Индиана" – "Нью-Йорк" – 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28); серия – 3:3

Команда Рика Карлайла взяла реванш после громкого фиаско на выезде в ночь на среду. Хозяева сделали ставку на прессинг на каждом клочке площадки, внимательную игру в обороне и точность передач. Правда, "Никс" в первой четверти был готов к такому сценарию.

Усилиями Дивинченцо и Макбрайда "Нью-Йорк" не только сыграл на равных в стартовой 12-минутке, но и закончили отрезок с минимальным преимуществом. Но во второй четверти "Пэйсерс" выдали еще один рывок, за которым лидер гостей Брансон и компания уже не успели.

Десятиочковый гандикап по итогам первой половины позволил "Индиане" спокойно чувствовать себя до финального свистка. "Пэйсерс" сосредоточились на активном контроле хода событий. Они отлично чувствовали себя под обоими щитами и довели матч до логической победы.

Итак, счет в серии последний раз стал равным (3:3). Решающий поединок 1/2 финала Востока состоится в Нью-Йорке в воскресенье, 19 мая, вечером. Победитель противостояния встретится в финале конференции с "Бостон Селтикс".

К слову, накануне "Миннесота" в третий раз обыграла "Денвер" в полуфинальной серии Запада НБА.

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