Индексация пенсий в Украине: кто выиграет больше всех, и кто меньше всех

Во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий. Люди с наименьшими пенсиями начали получать больше, а размер повышения высоких пенсий ограничили.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона .

"Есть сумма индексации и потолок индексации. Итак, наименьшая сумма индексации - это 11,5% от той пенсии, которую человек получал в прошлом году", - сказала она.

По ее словам, самые маленькие пенсии индексируют полностью всей пенсионной выплатой. Ранее индексировали только ту частичку, которая была страховой пенсией, а государственные доплаты за возраст, дотяжку до прожиточного не индексировали, и поэтому самые маленькие пенсии раньше оставались такими же.

"Мы уже третий год подряд отошли от этой практики и увеличиваем наименьшие пенсии на тот процент, который определен по формуле. Поэтому если в этом году пенсии должны вырасти на 11,5%, то даже самая маленькая пенсия, например, 3000 гривен точно вырастет больше немного чем на чем на 300 гривен", - сообщила Жолнович.

Как отметила министр, не будет этого разрыва такого ощутимого, как раньше: "что у кого была маленькая пенсия, она останется маленькой, а у кого была большая то он еще и больше получит".

Жолнович заявила, что в правительстве пытаются работать со справедливостью. "Вместе с тем должны точно учитывать, что пенсия зависит от того, сколько лет человек работал, какие взносы платил. Очевидно, если человек работал много лет и платил высокие взносы, то пенсия его будет выше", - сообщила министр.

Но специальные расчеты пенсий полностью ограничили. "Поэтому, кто получает более 23 тысяч пенсию, мы сейчас ввели ограничивающие коэффициенты, чтобы восстановить справедливость и не было большого разрыва для всех категории", - добавила она.

Кроме того, сама индексация большой пенсии не будет в полной мере проиндексирована на 11,5%. "Например, если у человека 20 000 пенсия то, разумеется, 11% - это чуть больше чем 2000. Но у нас максимальная сумма к индексации - это 1500 гривен. То есть на время войны, понимая ограниченность дохода, мы действительно направляем поддержку именно на самые низкие пенсии, несколько ограничивая те пенсии, которые являются высокими традиционно", - добавила она.

Размеры пенсий в Украине

По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляла 5 789 гривен. Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: