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Не индексация. Кому и на много ли повысят пенсии с апреля

Украина, Четверг 27 февраля 2025 17:30
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Не индексация. Кому и на много ли повысят пенсии с апреля Фото: в Украине в апреле повысят пенсии работающим пенсионерам (nashreporter com)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталия Гурковская

В апреле ожидается повышение пенсий в Украине. Но оно будет касаться не всех пенсионеров, а конкретной категории.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Есть также категория лиц, которые являются пенсионерами, но еще продолжают работать. И для таких пенсионеров с апреля состоится перерасчет пенсии. Это также будет происходить автоматически", - рассказала она.

По ее словам, перерасчет означает, что пенсия рассчитывается как произведение пенсионных прав.

"И мы пересчитаем пенсии для работающих пенсионеров с учетом дополнительных пенсионных прав, которые они накопили за последний год работы. Поэтому это также будет влиять на их размеры пенсии", - отметила Марчак.

На сколько будет повышение?

Повышение пенсии будет зависеть от того, сколько месяцев вы работаете и какой размер взносов вы платите.

"Соответственно, если вы платите взносы с минимальной заработной платы, то очевидно, что рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, то тогда и рост будет соответственно ощутимым", - отметила первый заместитель министра.

Индексация пенсий в Украине

В марте 2025 в Украине состоится индексация пенсий. В этом году она состоится по плану, как и каждый год до этого.

После перерасчета выплаты в среднем увеличатся на 11,5%. Прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

При этом сумма повышения не может быть меньше 100 грн и не должна превышать 1500 грн.

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