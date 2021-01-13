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Інавгурація Байдена: охороняти Вашингтон будуть понад 20 тисяч військових

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 20:05
Інавгурація Байдена: охороняти Вашингтон будуть понад 20 тисяч військових
Фото: Нацгвардія США (twitter.com/YourAnonCentral)
Автор: РБК-Україна

В день інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена забезпечувати безпеку будуть понад 20 тисяч бойків Національної гвардії. Церемонія відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Я думаю, що десь понад 20 тисяч членів Національної гвардії будуть тут, на площі округу Колумбія", - заявив виконуючий обов'язки начальника поліції округу Колумбія Роберт Дж. Конте III.

При цьому співробітник Міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив виданню, що посадові особи Пентагону все ще працюють над планами щодо надання додаткової підтримки безпеки в день інавгурації.

Фото: нацгвардійці в Капітолії (twitter.com)

За його словами, переговори з міськими та федеральними чиновниками про остаточну кількість бійців Національної гвардії, яка буде відправлена у Вашингтон, все ще знаходяться на умовній стадії.

Видання повідомляє, що на цей час офіційні особи заявляють, що до вихідних у Вашингтоні буде 10 тисяч військових. Сили Національної гвардії в Капітолії і його околицях будуть озброєні, в той час, як інші бійці, як очікується, будуть беззбройними.

Міністерство оборони намагається розробити адекватний план надання допомоги Національній гвардії під час інавгурації і уникнути повторення спроби штурму Капітолія, який відбувся минулого тижня.

Відзначимо, що зараз Капітолій США оточений військами Національної гвардії. Вони розміщені і всередині будівлі. Сотні бійців буквально сплять в коридорах і навіть під бюстом Авраама Лінкольна.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у Вашингтоні у зв'язку з інавгурацією Джо Байдена. Режим НС діятиме до 24 січня.

Крім того, Служба безпеки Конгресу США попередила сенаторів про запланований штурм Капітолію у день інавгурації Байдена.

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