Все імпортне вугілля в Україні зараз оплачене по "Роттердам+" - адвокат

Україна на найвищому рівні повернулася до використання формули "Роттердам+" при закупівлі вугілля з імпорту, що є незаперечним доказом законності цієї формули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвокат у справі "Роттердам+" Наталії Дрігваль.

"Все імпортне вугілля в Україні зараз оплачене за 'Роттердам+' - що є незаперечним доказом законності формули. Держава на найвищому рівні визнала безальтернативність формули "Роттердам+". Сьогодні кожна тонна вугілля, яка надходить в Україну зі США, Колумбії, Австралії та Польщі оплачена за тією самою формулою "Роттердам+", яку псевдо антикорупціонери намагалися дискредитувати усі останні роки", - заявила адвокат.

Вона наголосила, що всі човни з вугіллям, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський, придбано для проходження зими за ціною "Роттердам+".

"Це об'єктивна реальність. Без застосування цієї формули проходження опалювального сезону було б неможливим. Це визнають усі, у тому числі колишні затяті противники формули", - зазначила Дрігваль.

Вона уточнила, що реальні ринкові контракти як компанії ДТЕК, так і державного "Центренерго" сформовані на підставі актуальних на момент укладання договору котирування індексу API-2 з додаванням вартості транспортування. Того самого "плюсу", довкола якого роками спекулювало НАБУ.