Все імпортне вугілля в Україні зараз оплачене по "Роттердам+" - адвокат
Україна на найвищому рівні повернулася до використання формули "Роттердам+" при закупівлі вугілля з імпорту, що є незаперечним доказом законності цієї формули.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвокат у справі "Роттердам+" Наталії Дрігваль.
"Все імпортне вугілля в Україні зараз оплачене за 'Роттердам+' - що є незаперечним доказом законності формули. Держава на найвищому рівні визнала безальтернативність формули "Роттердам+". Сьогодні кожна тонна вугілля, яка надходить в Україну зі США, Колумбії, Австралії та Польщі оплачена за тією самою формулою "Роттердам+", яку псевдо антикорупціонери намагалися дискредитувати усі останні роки", - заявила адвокат.
Вона наголосила, що всі човни з вугіллям, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський, придбано для проходження зими за ціною "Роттердам+".
"Це об'єктивна реальність. Без застосування цієї формули проходження опалювального сезону було б неможливим. Це визнають усі, у тому числі колишні затяті противники формули", - зазначила Дрігваль.
Вона уточнила, що реальні ринкові контракти як компанії ДТЕК, так і державного "Центренерго" сформовані на підставі актуальних на момент укладання договору котирування індексу API-2 з додаванням вартості транспортування. Того самого "плюсу", довкола якого роками спекулювало НАБУ.
Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.
13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".
Єдиними потерпілими у справі вважаються два заводи Ігоря Коломойського - Нікопольський завод феросплавів та Запорізький феросплавний завод.