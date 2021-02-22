Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі чинить шкоду українському енергоринку і провокує нову кризу в енергетиці.

"Україна закуповує комерційний імпорт. Він здійснюється за демпінговими цінами і продовжує ставити нашу вітчизняну енергетику на коліна", - зазначила нардеп.

Вона наголосила, що імпорт призводить до зменшення виробництва українськими електростанціями і наколенню боргів перед вугільною галуззю.

Гриб додала, що на період низьких температур і підвищеного попиту на електроенергію, доцільно було б імпортувати вугілля і завантажити ними українські підприємства, а не купувати готову електроенергію і позбавляти роботи українських енергетиків.

"Сьогодні якщо все ж таки імпортувати вугілля, у зв’язку з важкою ситуацією і холодною зимою, то в нас буде можливість дати працювати нашим вітчизняним теплоенергетикам і атомній генерації. Тоді будуть кошти для того, щоб розраховуватися з вугільною галуззю і добувати вугілля", - зазначила нардеп.

