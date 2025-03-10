Импорт металлопродукции вытесняет собственное производство из-за дорогой логистики, - GMK Center

Импорт металлопродукции в Украину по итогам 2024 года вырос на 6,4%, до 1,26 млн т. При этом, более 50% поставок продукции на украинский рынок покрывает Турция.

Это происходит, потому что тарифы на услуги госмонополий в Украине значительно растут, и Украина не может конкурировать с импортной продукцией даже на собственном рынке.

Так, по данным исследования, импорт плоского проката за год вырос на 8,3%, а длинного - на 2,9% г/г. В то же время, несколько сократился импорт труб - на 4,3% по сравнению с 2023-м - до 100,63 тысяч т. Ключевыми поставщиками продукции являются Турция, Китай, Польша и Австрия.

"Таким образом, наблюдается постепенное укрепление позиций турецких производителей на украинском рынке проката и труб. Если динамика сохранится, в перспективе Турция может еще больше усилить свое присутствие на украинском рынке металлопроката, вытесняя традиционных поставщиков", - указывают аналитики Центра.

Такие тенденции могут быть обусловлены как экономическими факторами, в частности конкурентными ценами и торговыми соглашениями, так и геополитическими изменениями, влияющими на логистические цепи и поставки металлопродукции.

"К сожалению, рост импорта отражает негативные результаты трех лет войны: разрушенные мощности, разрушенные цепочки поставок, дефицит персонала, в 3-5 раз более дорогая логистика для компаний. Все это приводит к потере маржинальности производства и потере конкурентоспособности по сравнению с турецкими, китайскими и другими конкурентами. Нужно принимать во внимание, что многие виды продукции мы просто не можем производить из-за потери мощностей", - говорит директор GMK Center Станислав Зинченко.

Напомним, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.