Імпорт електроенергії відновила компанія, що брала участь у махінаціях в лютому, - Кучеренко

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Імпорт струму здійснюється, фактично, всупереч позиції президента Володимира Зеленського

Імпорт російського струму, який вбиває вітчизняну енергетику, відновила компанія "Нова енергетична компанія", яка займалась махінаціями на ринку електроенергії в лютому. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

Депутат повідомив, що нині, коли через карантин, в країні дуже складна ситуація, зокрема й в енергогалузі, було відновлено імпорт російського струму з Білорусі, що, на його думку, є мародерством. Причому здійснено це всупереч позиції президента Володимира Зеленського, який вимагав зупинити імпорт з 1 березня.

"Що ж роблять сучасні мародери від енергетики? Вони відновлюють імпорт електроенергії! Нова Енергетична Компанія (О.Притика), заводить імпорт з Білорусі в пікові години. На завтра також заплановані поставки. "Незалежні" НКРЕКП та Укренерго слухняно виконують команди Геруса, наплював на інтереси української генерації та на вимогу президента", - написав Кучеренко.

Він також нагадав, що саме "Нова енергетична компанія", яка сьогодні відновила імпорт, брала участь у махінаціях на ринку електроенергії в лютому, коли за схемою голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса заробила мільйони.

"Пам’ятаєте, в лютому я писав про торговців повітрям і "схему Геруса" на Енергоринку. Тоді видання "Бізнес-Цензор" опублікувало список махінаторів, і на першому місці була саме ця фірма НЕК – компаньйона Геруса. До речі за ті багатомільйонні продажі повітря так ніхто і не відповів. А сьогодні ті ж самі автори схеми Герус/Притика вбивають нашу енергетику імпортом в найтяжчій для країни час", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року. Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

4 березня президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що про імпорт струму з Росії не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи