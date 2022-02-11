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Поліція затримала "смотрящого" за одним із міст Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, П'ятниця 11 лютого 2022 12:20
Поліція затримала "смотрящого" за одним із міст Дніпропетровської області Фото: Поліція викрила "смотрящого" в Дніпропетровській області (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція викрила і затримала "кримінального авторитета" в Дніпропетровській області. Він був "смотрящим" за одним з міст області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці викрили злочинця, коли одна з місцевих мешканок звернулася до нього за "допомогою". Жінка попросила "смотрящого" вирішити її проблему з нерухомістю. "Маючи вплив і зв'язки в кримінальному середовищі", чоловік застосував силовий тиск для вирішення питання.

"Вчора, 10 лютого, поліцейські затримали за порядком ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України так званого "смотрящого". Йому та жінці, яка звернулася за "допомогою", повідомили про підозру: "кримінальному авторитету" - за встановлення або поширення злочинного впливу ( ч. 1 ст. 255-1 КК України), жінці - за звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна, а жінці - від 3 до 7 років ув'язнення.

Як повідомляв РБК-Україна, СБУ викрила "смотрящого" над Кривим Рогом.

Нагадаємо також, що правоохоронці блокували наркотрафік у Дніпропетровській області.

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