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Грі бути: у гравців збірної України перед матчем з Німеччиною не знайшли COVID-19

Лейпциг, Субота 14 листопада 2020 17:53
Грі бути: у гравців збірної України перед матчем з Німеччиною не знайшли COVID-19
Фото: тренування збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Дмитро Левицький

У гравців та представників штабу збірної України перед матчем з Німеччиною в Лейпцигу не знайшли коронавірусу. Матч розпочнеться вчасно, о 21:45 за київським часом.

Про це повідомила прес-служба Української асоціації футболу.

Результати додаткових ПЛР-тестів гравців, тренерів та представників медичного й технічного штабу, які перебуватимуть у роздягальні та на лавках біля поля, виявилися негативними.

"Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у сьогоднішньому матчі Ліги націй Німеччина - Україна", - наголосили в УАФ.

Як пояснили в УАФ, матч між збірними України та Німеччини міг не відбутися, якби у представників української делегації підтвердили коронавірус. Додаткові негативні тести на COVID-19 були умовою департаменту охорони здоров’я Лейпцига.

Нагадаємо, перед матчем з Німеччиною у чотирьох гравців збірної України підтвердили коронавірус.

Все що необхідно знати про матч Німеччина - Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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