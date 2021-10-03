ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ігнорування висновків Венеційської комісії по закону про олігархів матиме негативні наслідки, - експерт

Новость на русском →
Київ, Неділя 03 жовтня 2021 14:15
Ігнорування висновків Венеційської комісії по закону про олігархів матиме негативні наслідки, - експерт Фото: Верховна рада прийняла у першому читанні закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рішення влади ігнорувати висновки Венеційської комісії щодо закону про олігархів матиме вкрай негативні наслідки для України.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Україна24".

"Якщо ми хочемо претендувати на якусь допомогу з боку Заходу, на якесь розуміння з боку Заходу, треба грати за загальними правилами і тими правилами, які Україна зобов’язалася виконувати, підписавши Угоду про асоціацію і намагаючись себе продемонструвати як члена європейської спільноти. В противному разі не варто очікувати під час наступної гри м’язами з боку Росії якоїсь великої тривоги в країнах ЄС", - зазначив експерт.

Він допустив, що в грудні українська влада може демонстративно проігнорувати висновки Венеційської комісії, чим поставити Україну в скрутне зовнішньополітичне становище.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венецианская комиссия Закон про олігархів
NEWS
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо