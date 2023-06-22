Игнат о ночном обстреле: были "Шахеды", пуски ракет и взлеты МиГ-31

Российские войска в ночь на 22 июня снова атаковали Украину. В Воздушных силах уточняют информацию о количестве ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Масштаб не такой массированный, как раньше. Но имеем информацию, она еще уточняется и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине", - сказал он.

По его словам, это были и "Шахеды", и был взлет самолетов Ту-22МЗ, с Азовского моря были пуски ракет, а также предположительно были и применения с МиГ-31.

"Эта информация уточняется и впоследствии будем иметь окончательные данные о том, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же. Поэтому уточним и предоставим информацию позже", - добавил Игнат.

Ракеты на Запорожской АЭС: что об этом говорят в Воздушных силах

Комментируя информацию, что ракеты летели низко над ЗАЭС, Игнат сказал: "Ну, ракеты, как правило, всегда летят низко, потому что они созданы, чтобы преодолевать системы ПВО. Кто видит ракеты визуально, то тяжело сразу определить расстояние. Потому что визуально может казаться низко, а в реальности может идти о сотнях метров. Поэтому относительно тех ракет, которые пролетали и над ЗАЭС, и в других регионах, мы опять же сообщим позже, чтобы не вводить в заблуждение людей и дать точную информацию".

Баллистические ракеты

"О баллистике. Чуть позже обо всем сообщим. Потому что баллистика это не только "Искандеры", но и ракеты С-300, которые летят по баллистической траектории и их обычно враг использует в прифронтовых зонах", - добавил Игнат.

Обстрел Украины 22 июня

Как сообщало РБК-Украина, воздушную тревогу объявили около часа ночи. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках баллистических ракет. Вскоре о взрывах сообщили в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге.

Утром стало известно, что россияне ночью атаковали Одесскую область с использованием "Шахедов". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели, но есть и попадание. Также нанесен удар по Днепропетровской области, повреждены частные дома и инфраструктура.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила, что во время очередной массированной атаки по Украине россияне применили авиацию на Криворожском направлении. По ее словам, враг действительно пытается применять новые тактики, выискивает способы, как обойти нашу ПВО.