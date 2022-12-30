IDS Ukraine в течение 2022 года предоставила благотворительную помощь на 75 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"С начала полномасштабного вторжения компания активно поддерживает украинцев критически важным для жизни продуктом - питьевой водой. Начиная с 24 февраля на нужды ВСУ, больниц, временно переселенным лицам и на деоккупированные территории было безвозмездно передано более 320 больших грузовиков качественной бутилированной воды на сумму 61 млн грн. Чувствуя свою ответственность перед населением Украины, IDS Ukraine одной из первых отправляет продукцию на деоккупированные территории, как только это становится безопасно", - отмечают в компании.

Так, в первые дни через волонтерские организации была передана вода в освобожденный Херсон, перед этим миллионы бутылок были доставлены в деоккупированные районы на востоке страны. В целом компания сотрудничает на регулярной основе с более чем 40 благотворительными и волонтерскими организациями, включая всемирно известные.

"Особое внимание и заботу IDS Ukraine уделяет помощи ВСУ. Компания перечислила около 10 млн грн на нужды армии и благотворительных организаций, которые занимаются помощью ВСУ", - добавляют в компании.

Кроме того, сотрудникам, вступившим в ряды ВСУ и ТРО, компания закупила экипировку на сумму более 3,5 млн грн, среди которой военное снаряжение и обувь, каски, бронежилеты, аптечки.

Общая сумма выплат составила более 25 млн грн.

"Благотворительность - чрезвычайно важное явление, свидетельствующее о зрелом обществе. После 24 февраля наша благотворительность больше всего направлена на помощь украинской армии. Мы должны сплачиваться, чтобы пройти это сложное время и одержать победу", - комментирует Всеволод Билас, директор по корпоративным вопросам IDS Ukraine.

Также в течение многих лет IDS Ukraine поддерживает одно из старейших заведений высшего образования Украины и Восточной Европы - Львовскую политехнику. В знак благодарности за помощь и поддержку компании было присвоено звание благотворителя года среди юридических лиц.

Напомним, IDS Ukraine - украинская группа компаний, основанная в 1996 году. Это национальный производитель бутилированных вод, включающий Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания "ИДС" и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".

Группа компаний владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф", а также является эксклюзивным импортером в Украину минеральной воды "Боржоми".