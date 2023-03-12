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I’m Ukrainian. Появилось полезное приложение для украинцев за границей

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Воскресенье 12 марта 2023 23:21
I’m Ukrainian. Появилось полезное приложение для украинцев за границей Фото: появилось полезное приложение для украинцев за границей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Для украинцев, которые вынужденно переехали в другие страны из-за полномасштабной российской агрессии, создали специальное приложение I'm Ukrainian.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Сообщается, что с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты для образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

К тому же, приложение может искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытии бизнеса.

Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через него происходит подтверждение гражданства.

Для использования приложения требуется:

  • иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";
  • скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;
  • при регистрации указать адрес своей электронной почты;
  • выбрать "Вход через Дію".

Приложение уже работает в 19 странах мира, а их список постепенно увеличивается.

Как сообщалось ранее, вакцинированные за рубежом смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".

РБК-Украина также объясняло, как можно получить карту налогоплательщика за рубежом.

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