Hyundai показал флагманский кроссовер Palisade нового поколения: подробности

Hyundai рассекретил флагманский кроссовер Palisade нового поколения. В салоне модернизированного авто могут уместиться до девяти человек. Предыдущая генерация машины выпускалась шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как у Hyundai и обещали, он изменился не менее радикально, чем младший Santa Fe Palisade согласно трендам получил больший кузов, многоспицевые колесные диски и хитрую оптику, напоминающую о "пиксельном" мотиве электрической линейки Ioniq.

Горизонтальные "штрихи" на передке Palisade – это светодиодные дневные ходовые огни, а основные блоки фар расположены между ними и радиаторной решеткой. Дневным ходовым огнем сзади вторят фонари, исполненные в том же стиле, но с шестью полосками вместо пяти.

Судя по укороченному переднему свесу, второй Palisade отметится еще большей колесной базой. У предшественника она равняется 2,9 метра. Крыша по-прежнему двухсекционна: вероятно, такую получат дорогие комплектации кроссовера.

Салон тоже кардинально изменен. Два 12,3-дюймовых экрана теперь встроены в переднюю панель округлой формы. Широкий центральный тоннель, кстати, потерял селектор коробки: его перенесли на рулевую колонку, освободив место для отсека с беспроводной зарядкой и портами USB-C. Hyundai, недавно признавший, что клиентам надоело большое количество сенсорных экранов, оставил в строю физические кнопки для управления климат-контролем и другими функциями.

Центральный подлокотник можно приподнять, чтобы создать еще одно место: таким образом Palisade сможет перевозить до девяти человек. Эмблема Hyundai на руле заменена на четыре точки, обозначающие букву "H" в алфавите Морзе. Также новинке достались круглые дверные ручки и мягкая атмосферная подсветка.

Информации о технической составляющей нового кроссовера пока нет, но уже известно, что в гамме Palisade должна появиться силовая гибридная установка. Подробности Hyundai раскроет в ближайшие недели.