Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами

Фото: Hyperloop (virginhyperloop.com)

Це ключове випробування безпеки для технології, яка може змінити перевезення людей і вантажів

Компанія Virgin Hyperloop Річарда Бренсона здійснила першу поїздку на надшвидкісний системі. Капсула досягла швидкості 172 км на годину на випробувальному полігоні DevLoop в Лас-Вегасі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, першими пасажирами капсули стали співзасновник компанії Джош Гигель і директор по роботі з пасажирами Сара Лучіян. Вони здійснили свій перший рейс 8 листопада на двомісному автомобілі XP-2, розробленому за індивідуальним замовленням для випробування безпеки. Серійна капсула буде вміщати до 28 пасажирів.

"Я з великим задоволення побачив історію, створену на моїх очах", - сказав Султан Ахмед бін Сулайєм, глава Virgin Hyperloop.

Компанія Hyperloop, що Базується в Лос-Анджелесі, працює над технологією, в якій капсули з пасажирами і вантажем проносяться по вакуумних трубах зі швидкістю 966 км/год або швидше.

В системі Hyperloop, яка використовує магнітну левітацію для забезпечення майже безшумної подорожі, поїздка між Нью-Йорком і Вашингтоном займе лише 30 хвилин. Це буде вдвічі швидше, ніж політ комерційного реактивного літака, і в чотири рази швидше, ніж високошвидкісний поїзд.

Раніше компанія провела понад 400 тестів без пасажирів на об'єкті в Неваді.

Тест проводиться через місяць після того, як Virgin Hyperloop вибрала американський штат Західна Вірджинія для розміщення центру сертифікації вартістю 500 млн доларів і випробувального полігону, який послужить випробувальним майданчиком для її технології.

Компанія працює над сертифікацією безпеки до 2025 року і комерційною діяльністю до 2030 року.

Нагадаємо, у 2019 році міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні.

Зазначимо, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що питання приєднання України до проекту Hyperloop знято з порядку денного.