Не вистачає пенсії: екс-президент Польщі шукає роботу

Фото: Лех Валенса (GettyImages)

Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу. Йому не вистачає пенсії розміром 6 тисяч злотих.

Про це повідомляє Onet.

Валенса, за професією, є електриком. У листопаді минулого року він оголосив себе банкрутом.

"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", - зізнався він.



Нагадаємо, колишній президент Польщі 77-річний Лех Валенса керував країною з 1990 по 1995 рік. Через пандемію він втратив дохід із лекцій за кордоном.

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