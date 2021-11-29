Гірше, ніж очікувалося: У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України лише на 3%

У Міністерстві економіки очікують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році зросте на 3,0% після падіння у 2020 році на 4,0%. У наступному році також очікується уповільнення.

"Очікуються дещо нижчі темпи зростання ВВП і в цьому і в наступному році. Зростання ВВП за підсумком 2021 року очікується на рівні 3%. Відповідно через зміну бази прогнозних розрахунків та уточнення окремих припущень прогнозу необхідним є певне коригування прогнозу окремих показників і на 2022 рік", - йдеться в документі.

Як зазначили в міністерстві, ситуація в економіці у поточному році, переважно, характеризується ознаками поступового відновлення. Майже всі види економічної діяльності демонструють зростання порівняно з 2020 роком. За розрахунками Мінекономіки на базі квартальних даних Держстату обсяг ВВП за 9 місяців 2021 року збільшився на 2,1% порівняно з 9 місяцями 2020 року.

"Втім, таке зростання не перевищує рівень падіння, що спостерігалося в аналогічному періоді минулого року, що ще раз підтверджує різний ступінь адаптації окремих видів економічної діяльності до умов функціонування всередині країни та різну реакцію на зміни в світовому просторі", - йдеться у відповіді.

У міністерстві також зазначили, що наразі поточна соціально-економічна ситуація залишається досить мінливою, а поширення у світі нової хвилі мутованого штаму коронавірусу наприкінці 2021 року та, відповідно, посилення протипандемічних заходів, продовжує тиснути на відновлення економік світу та України і дає підстави очікувати на "затягування процесу відновлення економіки України, зокрема як мінімум у першій половини наступного року".