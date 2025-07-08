Хуситы у берегов Йемена дронами обстреляли греческое судно, есть раненые и пропавшие без вести

Йеменские хуситы обстреляли греческое судно. В результате удара ранения получили двое членов экипажа, еще двое моряков считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что атака на грузовое судно произошла в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда.

По словам источников, сухогрузное судно Eternity C, которое ходит под флагом Либерии и эксплуатируется Грецией подверглось нападению с использованием беспилотников и реактивных гранат. По данным агентства, на его борту которого находились 22 члена экипажа - 21 филиппинец и один россиянин, а также вооруженная охрана.

Источники в морской безопасности сообщили, что судно, которое было пустым, получило серьезные повреждения и сейчас кренится. Экипажу было приказано покинуть судно, но спасательные шлюпки были уничтожены, сообщили два источника.

Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз. Во время удара использовались огнестрельное оружие и реактивные гранаты, а также ракеты и четыре беспилотных надводных судна.