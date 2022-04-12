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Huawei вимкнув підтримку російських банківських карт "Мир"

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Вівторок 12 квітня 2022 16:00
Huawei вимкнув підтримку російських банківських карт "Мир" Фото: Штаб-квартира Huawei (zdnet.com)
Автор: Антон Федорців

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei вимкнув підтримку карт російської платіжної системи "Мир" у фірмовому магазині додатків AppGallery.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Під час спроб розрахунку в AppGallery банківськими картами "Мир" платежі відхиляються, а клієнтам пропонують інші способи оплати. Окрім того, з магазину додатків зникли мобільні застосунки банку "Открытие", Промсвязьбанку та ВТБ.

У службі підтримки російського відділення Huawei заявили, що труднощі з оплатою картками "Мир" нібито тимчасові. Однак, усі три згадані банки раніше потрапили в санкційний список Сполучених Штатів і ЄС через розв'язування Росією війни проти України.

Сам Huawei у травні 2019 року потрапив під американські санкції за нелегальний збір розвідувальних даних для уряду Китаю. Діяльність телекомунікаційного гіганта в США досі обмежена.

Нагадаємо, що у Євросоюзі розглядають варіант із забороною імпорту російських енергоносіїв окремими країнами-членами об'єднання.

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