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Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання

Новини » Телеком & IT    22.06.2019 - 05:46
Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства

Китайська технологічна компанія Huawei Technologies Co Inc. подала позов до Міністерства торгівлі США, зажадавши від суду оскаржити рішення американської влади, щоб повернути вилучене раніше обладнання. Про це пише Reuters.

Huawei намагається стягнути з правилами експортного управління телекомунікаційне обладнання, яке компанія спочатку перевозила з Китаю до Сполучених Штатів, а потім відправляла назад в КНР.

США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства. Huawei ці дані заперечує.

У лабораторії в Каліфорнії з КНР ця техніка (в тому числі комп'ютерний сервер і комутатор Ethernet), говориться в позовній заяві китайської компанії, була поставлена для тестування. Після завершення випробувань обладнання було відправлено назад у Китай, пояснили в Huawei, зазначивши, що ліцензію на перевезення таких технологій представники компанії вирішили не отримувати, тому що, на їхню думку, це просто не було необхідно.

Нагадаємо, раніше стало известнно, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів вважає, що одну з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei Technologies фінансують китайські спецслужби.

РБК-Україна писало, що президент китайської компанії Huawei Дружин Чженфей заявив, що через санкції Сполучених Штатів продажу компанії в найближчий рік не будуть зростати і втримаються на рівні 100 млрд доларів.

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