ХТЗ завершив 2017 рік з прибутком у понад 48 млн гривень

Харківський тракторний завод (ХТЗ), який відновив свою діяльність після тривалого простою, завершив 2017 рік з прибутком в 48,8 млн гривень (проти збитку в 667 млн гривень за підсумками 2016 року). Про це повідомили в керівництві ХТЗ, передають ЗМІ.

На підприємстві зазначають, що завдяки приходу нового інвестора в особі групи DCH Олександра Ярославського завод працює стабільно і розвивається в плановому темпі.

"Після вимушеного простою в 2016 році виробництво було відновлено в найкоротші терміни. Вже у лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця року було випущено 794 одиниць техніки", - повідомляють на заводі.

За даними прес-служби, продукція підприємства реалізується як в Україні, так і за кордоном: у Молдові, Казахстані, Вірменії, Болгарії, Польщі, Новій Зеландії, Білорусі та ін. Пошук нових ринків збуту триває.

Як зазначають на підприємстві, ключовим заходом 2018-2019 роках мають стати оновлення парку обладнання і модернізація виробничих приміщень. Олександр Ярославський виділив на це понад 300 млн грн. При цьому генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль зазначає, що в поточному році завод не ставить за головне вдосконалення виробів, що випускаються відповідно до переваг споживачів.

"Обсяг виробництва варіюється від 80 до 150 тракторів в місяць. Пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин в місяць. У 2018 році завод планує випустити понад 800 тракторів. В даний час підприємство вже сформувало портфель замовлень, що припускає реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і більше 500 тракторів на зовнішньому ринках", - підкреслює керівництво заводу.

Підприємство бере участь у реалізації держпрограми, в рамках якої вітчизняному сільгосппідприємству з лютого 2018 року буде компенсуватися від 25 до 40% вартості тракторів виробництва ХТЗ. Раніше компенсація становила 20%, за цією програмою у другому півріччі 2017 року завод реалізував 87 тракторів на загальну суму 127,7 млн грн.

Як повідомлялося раніше, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано Ярославським в 2016 році. На той момент завод перебував у стані затяжної кризи, проте, як заявляли на підприємстві, завдяки активності та інвестиціям бізнесмена завод зміг відновити роботу.

Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілий ряд промислових активів. Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила 1 млрд доларів (у т. ч. 300 млн доларів у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Ярославський входить в топ-10 українських підприємців за версією Forbes.