ХТЗ Ярославського випустив оновлену лінійку тракторів

Ілюстративне фото (прес-служба ХТЗ)

Оновлені моделі ХТЗ представить на міжнародній агропромисловій виставці

Харківський тракторний завод (ХТЗ), що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, продовжує розвивати лінійку продукції для аграрної індустрії техніки, і представить оновлені моделі на міжнародній агропромисловій виставці в місті Кропивницький з 25 по 28 вересня. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі підприємства.

Серед своїх новинок харків'яни продемонструють оновлений гусеничний трактор ХТЗ-181.20-07. Він отримав суттєві конструктивно-інженерні оновлення в ходовій системі, а також резинотросову гусеницю шириною 645 мм, розширену колію в 1680 мм, посилену раму та навісну систему, якою комплектуються серійні колісні трактори виробництва ХТЗ.

Конструктори відзначили, що подібного роду трактори є унікальними, так як використання "гусениці", на відміну від коліс, дозволяє максимально зберегти ґрунт за рахунок зниження питомого тиску на грунт і виключення буксування завдяки збільшеній площі контакту гусениць з поверхнею ґрунту і рівномірному розподілу ваги трактора.

"Наявність резинотросової гусениці істотно збільшує можливості експлуатації подібних тракторів, зокрема дозволяє пересуватися машинно-тракторним агрегатам по дорогах загального користування", - підкреслив головний інженер з агротехнологій торгового дому ХТЗ Сергій Булава.

На міжнародній агропромисловій виставці у Кропивницькому також буде представлений оновлений трактор ХТЗ-150К-09.172.10, раніше відомий як Т-150К, в новому облицюванні і з двигуном 180 кінських сил, а також ХТЗ-248К.20 — він отримав нову сучасну рульову колонку, оновлений інтер'єр кабіни, подовжену задню полураму, нову гідравлічну систему з двома насосами на 190 літрів, а також оновлену навісну систему.

ХТЗ – єдине в Україні і країнах колишнього СНД найбільше машинобудівне підприємство, що спеціалізується на виробництві колісних і гусеничних тракторів та веде свою історію з 1930 року.

З моменту придбання ХТЗ Ярославським в 2016 році група DCH відновила виробництво, а інженери заводу кардинально поліпшили якість модернізованої техніки. Трактори виробництва ХТЗ комплектуються двигунами відомого світового виробника Iveco. Висока ступінь локалізації вітчизняного виробництва техніки ХТЗ, що становить 70-85%, дозволяє підприємству підтримувати українське машинобудування та промисловість.

Завдяки багатомільйонній довгостроковій інвестиційній програмі групи DCH для модернізації ХТЗ та впровадження інноваційних рішень для випущених тракторів, техніка виробництва харківського заводу не тільки забезпечує потреби українських фермерів та агрокомпаній, але і поставляється на зовнішні ринки — Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва та Грузія. Найдальша точка поставок — Нова Зеландія, вивчається можливість поставок на ринки країн регіону Океанія і на африканський континент.

Сам ХТЗ, за задумом Ярославського, повинен стати платформою для техно-революції і інновацій — для цього в рамках проекту за редевелопменту території заводу групою DCH буде створена сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу "Екополіс ХТЗ", що складається з індустріального парку, технопарку, логістичного комплексу, торгового кластера, дослідницького, освітнього та медичного центрів. Оціночний обсяг інвестицій, які будуть вкладені в редевелопмент території ХТЗ до 2032 року становить 2-3 мільярда доларів, а сам проект стане драйвером соціально-економічного розвитку Харкова і України.