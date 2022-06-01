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Кришталевий мікрофон у Kalush за майже 1 млн доларів викупила криптобіржа WhiteBIT

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Середа 01 червня 2022 08:55
Кришталевий мікрофон у Kalush за майже 1 млн доларів викупила криптобіржа WhiteBIT Фото: кришталевий мікрофон у Kalush за майже 1 млн доларів викупила криптобіржа WhiteBIT (instargam)
Автор: Ілона Свиридова

Нагороду у переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022" у гурту Kalush Orchestra на благодійному аукціоні викупила найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT. Кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Виручені кошти буде спрямовано у благодійний фонд шоумена та волонтера Сергія Притули. На них планується придбати комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

"WhiteBIT вдячна світовій спільноті за підтримку нашої країни у цей складний час. Ми як українці хочемо, щоб західні партнери знали: український бізнес та підприємці також вкладають всі свої ресурси для підтримки боєздатності наших мужніх воїнів. Рішення донатити аукціон, організований Kalush Orchestra, було абсолютно усвідомленим та виваженим. Дійсно, $900 тисяч навіть за кришталевий за мікрофон - це дуже багато. Але $900 тис. для допомоги ЗСУ - лише невелика частина від загального внеску всіх українців у нашу спільну перемогу", - заявив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Кришталевий мікрофон у Kalush за майже 1 млн доларів викупила криптобіржа WhiteBIT

Зазначимо, що у кінці березня компанія WhiteBIT вже брала участь у благодійному аукціоні з продажу золотої паралімпійської медалі, яку завоював український спортсмен Сергій Ємельянов на Паралімпійських іграх у Токіо-2020. Криптобіржа викупила медаль за 900 тис. грн, які було спрямовано на потреби українських військових - употужнення броні, тепловізор та автівку.

Загалом, WhiteBIT робить внески у справу перемоги України вже понад три місяці. З самого початку широкомасштабного вторгнення криптобіржа пожертвувала $4 млн на допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни.

"Попри на те, що через війну третина економіки України наразі зупинилася, підприємницький дух українського народу не зламати. Тому криптобіржа WhiteBIT не тільки продовжує свою роботу, але й створює нові робочі місця та розширює свої горизонти по всьому світу. Ми пишаємося тим, що ми - українці та показуємо приклад сміливості, мужності та завзятості всьому світу", - додав Носов.

Також WhiteBIT посилено співпрацює з українським Міністерством закордонних справ. Вже забезпечена комплексна організаційна підтримка та допомога для консульської служби України у країнах, де криптобіржа має свої представництва. Крім того, WhiteBIT допомагає Антикризовому центру МЗС і call-центру, який надає консультації українським громадянам 24/7.

Нагадаємо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML Входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА.

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