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Хоркавый рассказал о первом в Украине сертифицированном международном терминале

Украина, Среда 18 июня 2025 18:13
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Хоркавый рассказал о первом в Украине сертифицированном международном терминале Фото: первый сертифицированный международный терминал KLR Bus появился в Украине (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Хмельницкий международный автобусный терминал компании "KLR Bus" стал первым в Украине. Он получил Международный сертификат соответствия услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в Facebook.

Государственное предприятие "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт", которое выдало сертификат, таким образом признало, что качество услуг, которые предоставляет компания, соответствует требованиям нормативно-правовых документов Европейского Союза и Украины. В частности, требованиям Регламента (ЕС) №181/201 Европейского парламента и Совета, а также национальному законодательству.

Сертификатом также отмечено, что услуги, предоставляемые пассажирам и перевозчикам на автостанциях и автовокзалах, учитывают требования по обеспечению недискриминационных условий доступа для лиц с ограниченной мобильностью.

Сам терминал был открыт в конце сентября 2024 года. С тех пор его услугами воспользовались более 150 тысяч пассажиров.

Что известно о терминале "KLR Bus"

В компании отметили, что терминал "KLR Bus" является современным пространством, рассчитанным на одновременное пребывание до 500 пассажиров. Он включает комфортную зону ожидания, современные туалеты, зону бытового обслуживания - кафе, отдельную комнату для матерей с младенцами, детские площадки и даже площадку для выгула домашних любимцев.

При этом значительная часть услуг для перевозчиков является бесплатной - в частности, отсутствует автостанционный сбор (плата за такие услуги, как информирование пассажиров, пользование залом ожидания и т.д.).

Еще два терминала "KLR Bus" за три ближайших года

Как сообщили в компании, сертификат стал результатом кропотливой работы всей команды.

"Международный сертификат - это не просто формальное признание. Это символ того, что сервис в Украине может соответствовать самым высоким европейским стандартам. Мне очень приятно, что мы стали первыми в Украине. Мы не просто предоставляем услуги по пассажирским перевозкам - мы ежеминутно создаем безопасность, комфорт и заботу для каждого нашего клиента", - отметил основатель "KLR Bus" Андрей Хоркавый.

По его словам, общие инвестиции в строительство терминала составили более 40 млн грн, а во время строительства и ввода в эксплуатацию было создано 25 рабочих мест.

Хоркавый добавил, что в планах компании - построить в течение трех лет еще два подобных терминала: во Львове и городе Перемышль (Польша). По его мнению, строительство современных автобусных терминалов не только позволит предоставлять качественные услуги пассажирам и перевозчикам, но и будет способствовать масштабированию украинского рынка пассажирских перевозок и уменьшению доли нелегальных перевозчиков.

"Мы верим, что качественный сервис начинается с людей - с их искренности, профессионализма, желания сделать лучше. Именно так формируется доверие. Именно так рождаются новые стандарты. И именно так Украина шаг за шагом превращается из страны, которая догоняет, в страну, которая задает тренд, - резюмировал Андрей Хоркавый.

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