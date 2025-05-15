У Хомутынника заявили, что идут в суд из-за информационной атаки

В пресс-службе бизнесмена, владельца инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника заявили, что за последние несколько месяцев в СМИ вышел ряд материалов против предпринимателя, имеющих манипулятивный характер и демонстрирующих признаки заказных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника.

"Авторы материалов в онлайн-медиа "Стопкор" и YouTube-канале "СтопКор" активно прибегают к использованию ложной и непроверенной выборочной информации с искажением фактов и элементами шантажа, а также безосновательных обвинений в виде несуществующих или привлеченных уголовных производств об уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и финансировании сепаратизма", - говорится в сообщении.

Целью размещения таких статей и видео у бизнесмена считают желание "нанести вред деловой репутации и дискредитации Виталия Хомутынника со стороны конкурентов".

"В связи с чем подготовлено соответствующее обращение в суд по защите чести и деловой репутации предпринимателя", - добавили в пресс-службе.

Как известно, ранее Cascade Investment Fund Хомутынника владела 6,59% акций агрохолдинга "Кернел".