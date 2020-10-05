Хомчак: перемир'я на Донбасі дотримується понад 70 днів

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Станом на сьогодні режим припинення вогню на Донбасі дотримується всіма сторонами. Перемир'я триває вже третій місяць.

Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає сайт президента.

Повідомляється, що Хомчак докладно доповів про ситуацію на фронті і зазначив, що на Донбасі триває 71-а доба повного і всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі вчора, 4 жовтня, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню, але бойових втрат серед українських вояків немає. Зокрема, в районі Авдіївки і Катеринівки зафіксовано постріли зі стрілецької зброї, біля Водяного - з автоматичного станкового гранатомета, а близько Шумів - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Українська сторона у відповідь вогонь не відкриває.

Зазначимо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий.

"Український план мирного врегулювання лежить на столі. У цього плану є те, чого так хоче український народ...", - підкреслив він.