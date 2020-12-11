Холодов: за рік тютюновий ринок не виконав умов меморандуму, потрібна участь президента

Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

Рік тому - 12 грудня 2019 року - Міністерство економічного розвитку і торгівлі підписало Меморандум з виробниками сигарет, в якому були досягнуті домовленості про ліквідацію монополії на оптовому ринку тютюнових виробів. Через рік умови меморандуму не виконані, тютюновий ринок не дотримав слова, яке давав президенту Володимиру Зеленському.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови податкового комітету Андрій Холодов в Telegram-каналі.

"На жаль, умови меморандуму, підписаного рік тому між Міністерством економіки та тютюновим ринком, не виконані. Вийшло так, що президент Зеленський за підсумками переговорів з картелем і монополією виконав свою частину домовленостей, а вони - не виконали", - сказав Холодов.

Минув рік, і де-факто монополія на тютюновому ринку збережена, держава програла монополії на всіх фронтах, зазначає нардеп.

"Щобільше, Кабмін прийняв незаконне рішення щодо створення єдиного оператора на ринку тютюнових виробів, яке оскаржили в суді 46 народних депутатів. Фактично це рішення могло призвести до легалізації монополії. Воно суперечить всім домовленостям президента Зеленського з тютюновим ринком. Я так розумію, що поки президент знову особисто не втрутиться - ніяких змін на тютюновому ринку не буде. На жаль, чиновників в Україні тільки стусанами можна змусити щось робити. Президент зайнятий, і поки він зайнятий вони мутять якісь свої корупційні схеми", - додав Холодов.

Він також додав, що "генератором ідей" з легалізації монополії на тютюновому ринку через рішення Кабміну є СБУ, хоча раніше президент заявляв про те, що СБУ не повинна займатися економікою.

"Рік тому президент говорив, що СБУ буде позбавлена повноважень у сфері економіки, але ми зараз спостерігаємо зворотну ситуацію. СБУ не просто бере участь в тютюновому ринку, вона його в якомусь сенсі формує. Наприклад, СБУ, наскільки мені відомо, веде якісь розслідування проти конкурентів "Тедіса", які не мають особливої ваги на ринку, але до самого "Тедісу" - монополісту - у СБУ питань немає. Так що це політичний процес",- додав він.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Антимонопольний комітет опублікував результати розслідування, які свідчать про те, що виробники сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco і оптовий дистриб'ютор-монополіст компанія "Тедіс-Україна" полягають у картельній змові і оштрафував фігурантів на 6,5 млрд грн.

Після цього президент Володимир Зеленський у листопаді 2019 року провів зустріч з виробниками сигарет і домовився з ними ліквідації монополії. Відповідний меморандум з Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco було підписано рівно рік тому - 12 грудня 2019 року.

Раніше програма "Схеми" повідомляла, що власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман зустрічається з віце-прем'єром Олегом Уруським, проводить зустрічі в Кабміні та Міністерстві внутрішніх справ, а також в Офісі президента.